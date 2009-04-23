Київводоканал пікетує мерію: гроші або вищі тарифи

У Києві біля мерії представники комунального підприємства «Київводоканал» проводять мітинг з метою переконати депутатів міськради та керівництво мерії у необхідності терміново виділити їм кошти з міського бюджету для забезпечення нормальної роботи водопровідної мережі міста або ж підвищити тарифи на ЖКП до економічно обгрунтованого рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі біля мерії зібралися близько 600 працівників «Київводоканалу».

Вони тримають плакати «Києву – економічно обгрунтовані тарифи», «Проживіть на нашу зарплату», «Підприємствам ЖКГ – 100% компенсації з бюджету». Вони також скандують: «Чистому місту – чиста вода», «Нема тарифів – нема води”.

Також уздовж проїжджої частини біля мерії стоїть автотехніка підприємства, зокрема, автомобілі, що розвозять питну воду мешканцям у випадках аварій, автомобілі аварійних служб, екскаватори та інша техніка. На окремих авто, з вигляду яких зрозуміло, що вони вже дуже тривалий перебувають в експлуатації, висять написи «Екскурсії столичними колекторами: депутатам міської ради - знижки» та «Наша «бентлі» - шановним депутатам».

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «АК «Київводоканал» не виключає можливості переходу на погодинну подачу води.

Голова правління – гендиректор «Київводоканалу» Ярослав ФІЛАТОВ 22 квітня, зокрема, заявив, що причиною цього є катастрофічна ситуація з фінансуванням необхідних робіт у компанії.

При цьому він зазначив, що мережі компанії зношені, росте аварійність і рівень заборгованості.