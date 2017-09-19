Донбас та дотримання прав людини в Криму: стало відомо, про що говорили Дуда та Порошенко

Президенти України та Польщі Петро Порошенко та Анджей Дуда обговорили питання дотримання прав людини в анексованому Криму та розгортання миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі.

Про це йшлося під час зустрічі лідерів двох країн в рамках 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку (США), повідомили у прес-службі глави Української держави.

Читайте такожСенат США схвалив нову військову допомогу Україні: розкрито деталі законопроекту

Зазначається, що співрозмовники обговорили широкий спектр питань двосторонніх взаємин, зокрема безпекову проблематику.

Президент Порошенко подякував Польщі за незмінну підтримку в питанні запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом. Президент Дуда відзначив, що Польща послідовно підтримує Україну на шляху до членства в ЄС. «Значну увагу було приділено реалізації Мінських домовленостей, а також розвитку подій на Донбасі та стану дотримання прав людини в окупованому Криму. Президенти також обговорили питання запровадження миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня у Нью-Йорку відкрилася 72-а сесія Генеральної Асамблеї ООН. Тиждень високого рівня розпочався сьогодні, 19 вересня. Порошенко планує обговорити на Генасамблеї ООН ідею створення групи міжнародних друзів України з деокупації Криму. Також президент сподівається на підтримку в ООН української ініціативи щодо розміщення миротворців на Донбасі.