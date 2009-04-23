Експерт вважає, що рейтинг Ющенка вже нічим «не лікується»

Політолог Ігор ЖДАНОВ вважає, що низка останніх ініціатив Президента Віктора ЮЩЕНКА не зможе допомогти йому підняти президентський рейтинг.

Таку думку він висловив у коментарі кореспонденту УНІАН.

За словами експерта, останнім часом своїми багатьма ініціативами Президент намагається нав’язати своє бачення розвитку політичного процесу, свою політичну гру.

Однак, на думку експерта, слід розрізняти вплив політичного гравця серед політичної еліти і зростання електоральної підтримки.

І.ЖДАНОВ сумнівається, що ініціативи В.ЮЩЕНКА кардинально змінять ситуацію з його рейтингом.

Він нагадав, що за останніми соціологічними опитуваннями президентський рейтинг В.ЮЩЕНКА становить 2,4%.

«Такий рейтинг вже не лікується будь-якими ініціативами», - сказав експерт, додавши, що шанси В.ЮЩЕНКА на перемогу залишаються примарними.

Разом з тим І.ЖДАНОВ припускає, що чинний Президент розраховує на якомога швидше проведення дострокових парламентських виборів з метою провести до Верховної Ради свою політичну силу.

Політолог вважає, що якщо дострокові парламентські вибори відбудуться до президентських, то шанси на це є. Якщо ж, за його словами, дострокові парламентські вибори пройдуть після президентських, і, відповідно, В.ЮЩЕНКО, швидше за все, вже буде позбавлений свого президентського ресурсу, то у такому разі шансів на проходження до парламенту його партії чи блоку практично не залишається.