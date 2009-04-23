Київрада не пробачила Бектурсунову: меру рекомендують його звільнити

Депутати Київської міської ради рекомендували Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ звільнити від виконання обов’язків радника мера з питань інформаційної політики Казбека БЕКТУРСУНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 62 депутати Київради.

Вони також рекомендували міському голові у подальшому заборонити радникам з питань інформаційної політики надавати будь-які вказівки та рекомендації комунальним ЗМІ чи іншим чином втручатися в їх роботу.

Також Київрада своїм рішенням створила тимчасову контрольну комісію і доручила їй перевірити факти відключення прямої трансляції засідання сесії Київради 2 квітня 2009 року (трансляцію сесії Київради було перервано показом прес-конференції з нагоди річниці «Посольства Божого» - УНІАН).

Своїм рішенням депутати доручили Постійній комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної політики розглянути результати цієї перевірки та доповісти щодо неї на наступному засіданні сесії Київради.

Крім того, депутати Київради доручили керівнику комунального підприємства «Телекомпанія «Київ» до 1 червня цього року забезпечити створення та трансляцію телепередачі «Час депутата» на зразок існуючої «Година з мером». Передачу пропонується створити за рахунок вільного ефірного часу та встановити, що триватиме вона 30 хвилин і транслюватиметься один раз на тиждень.