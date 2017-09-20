Одна з провідних партій Британії виступає за збереження тісних відносин з Україною після Brexit

Ліберальні демократи Великої Британії вважають, що після Brexit з країнами Східного партнерства, до якого належить і Україна, мають залишатися тісні відносини.

Про це у Брюсселі під час зустрічі з прем'єр-міністром Естонії Юрієм Ратасом (Jüri Ratas) сказала член Палати лордів Великої Британії, віце-президент партії Ліберальних демократів, баронесса Рос Скотт (Ros Scott), відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН щодо можливого впливу Brexit на відносини Великої Британії з країнами політики Східного партнерства, до якої належить і Україна.

Читайте такожУ Британії попередили про припинення вільного в'їзду для громадян ЄС після Brexit

Скотт констатувала, що станом на сьогодні ніхто не може сказати, яким саме буде вплив виходу Великої Британії на відносини з країнами Східного партнерства. "Я не впевнена, що обговорення впливу на Східне партнерство у деталях навіть почалося обговорюватися урядом", - зауважила вона.

При цьому політик висловила переконання, що одним із завдань ліберальних демократів у Великої Британії, які "розуміють Європу краще за всіх", гарантувати, що це питання не будуть відсутніми у порядку денному, "не зважаючи на те, у якій формі у майбутньому відбудеться Brexit".

"Ми повинні продовжувати бути повністю залученими до цього партнерства", - вважає Скотт.