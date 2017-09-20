Луценко звинуватив НАБУ у незаконному прослуховуванні 140 чиновників

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що співробітники НАБУ незаконно прослуховували понад 140 чиновників, пише Еспресо.TV.

За словами генпрокурора, прослуховувалися люди із охорони президента та інші посадовці.

Читайте такожЛуценко пояснив, що загрожує Саакашвілі за "прорив"

"У мене є юридичні докази того, що НАБУ, отримавши дозвіл на прослуховування 18 осіб, здійснювало прослуховування більше 140. Це люди з охорони президента України та інші посадовці з різних гілок влади", - сказав Луценко, додавши, що вже доповів про це керівнику НАБУ. Результати у цій справі очікують за кілька місяців.

Як повідомляв УНІАН раніше, найближчими днями Генеральна прокуратура України оголосить про спецконфіскацію ще 200 млн дол. коштів екс-президента України Віктора Януковича та його оточення. Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив під час засідання парламентського комітету Асоціації Україна-ЄС, яке проходить у Дніпрі.

«Через день ми оголосимо про спецконфіскацію ще 200 млн дол. грошей Януковича, через місяць оголосимо ще. Ми постійно працюємо, щоб повернути Україні украдені Януковичем гроші», - сказав він.