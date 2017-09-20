У Трампа заявили про продовження спроб Росії "перекроїти" кордони сусідніх країн силою

Віце-президент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс наголошує, що Російська Федерація продовжує намагатися змінити міжнародні кордони сусідніх країн у Європі за допомогою застосування сили.

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Про це він сказав на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому реформуванню миротворчих операцій під егідою Організації Об'єднаних Націй.

"У Східній Європі Росія продовжує становити загрозу для суверенітету її сусідів, оскільки вона прагне перекроїти міжнародні кордони за допомогою сили", - наголосив Пенс.