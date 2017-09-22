Політолог пояснив, коли в Україні почнеться підготовка до президентських виборів

14:21, 22 вересня 2017
Політика
6 0

Цей політичний сезон буде сезоном підготовки стартових позицій до президентської кампанії 2019 року.

Цієї осені розпочнеться підготовка до президентських виборів / фото УНІАН

У новому політичному сезоні, який стартував цієї осені, розпочнеться підготовка до чергових виборів президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

Читайте такожБудьте готові до сюрпризів: соціолог назвала суперників Порошенка на президентських виборах

“Цей сезон буде сезоном підготовки стартових позицій до президентської кампанії 2019 року”, - заявив він. “Сьогодні готуються основні політичні сили до президентської кампанії. Поки що я не бачу, не по лозунгах, а по діях, підготовки до дострокових парламентських виборів. Там інша стратегія дій”, - сказав Карасьов.

Водночас експерт корпорації стратегічного консалтингу “Гардарика” Костянтин Матвієнко заявив, що на сьогодні влада ні інтелектуально, ні інституційно не посилюється.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #президентські вибори#вибори президента України#підготовка до виборів