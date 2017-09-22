Політолог пояснив, коли в Україні почнеться підготовка до президентських виборів

У новому політичному сезоні, який стартував цієї осені, розпочнеться підготовка до чергових виборів президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

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“Цей сезон буде сезоном підготовки стартових позицій до президентської кампанії 2019 року”, - заявив він. “Сьогодні готуються основні політичні сили до президентської кампанії. Поки що я не бачу, не по лозунгах, а по діях, підготовки до дострокових парламентських виборів. Там інша стратегія дій”, - сказав Карасьов.

Водночас експерт корпорації стратегічного консалтингу “Гардарика” Костянтин Матвієнко заявив, що на сьогодні влада ні інтелектуально, ні інституційно не посилюється.