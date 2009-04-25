Портнов упевнений, що Тимошенко на нього не образилася

Голосувати врозріз із рішеннями парламентської фракції Блоку Юлії Тимошенко Андрію Портнову довелося з професійних і етичних міркувань. Таку заяву депутат зробив в інтерв’ю "Дзеркалу тижня". При цьому він запевнив, що Юлія Тимошенко з розумінням поставилась до його принципової позиції.

Зокрема, своє голосування проти призначення Валентина Наливайченко керівником Служби безпеки Андрій Портнов пояснив небажанням ухвалювати непослідовні рішення.

"Я голосував червоною кнопкою, бо вважаю: не можна сьогодні ввечері дружно засуджувати дії в.о. голови СБУ, а завтра вранці не менш одностайно голосувати за його кандидатуру", — заявив він.

Разом з тим, Портнов визнав тактичну вигоду для БЮТ від подібного призначення, але вважає його етичну основу небездоганною.

"Тактично, мабуть, це було суперраціональне рішення, спрямоване на диверсифікацію політичної залежності голови СБУ. І БЮТ свого домігся. Але я б і сьогодні натиснув на ту ж саму кнопку. Тому що, крім усього іншого, потрібно мати ще й політичне обличчя", — підкреслив депутат.

При цьому своє голосування за призначення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів кандидатур, запропонованих Партією регіонів і Компартією, Портнов пояснив бажанням забезпечити повноцінну роботу даної комісії.

"У Вищої кваліфікаційної комісії суддів нарешті з’явився кворум і вона почала повноцінно працювати. У якісному складі. А про те, що туди потрапили професіонали, зі мною навряд чи хтось сперечатиметься", — пояснив він.

Портнов також запевнив, що у Юлії Тимошенко не було до нього претензій з приводу голосування за склад кваліфікаційної комісії.

"Після цього голосування в мене була розмова з лідером блоку. І я не почув жодного закиду з приводу моєї принципової позиції", — заявив депутат.

Українська правда