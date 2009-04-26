Тимошенко у понеділок роздаватиме квартири чорнобильцям

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у понеділок, 27 квітня, візьме участь у церемонії з нагоди введення в експлуатацію житлового будинку в місті Кагарлику та вручить ключі від квартир громадянам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, церемонія почнеться об 11:00 за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Воровського, 18.

Як повідомляв УНІАН, уряд виділив зі Стабілізаційного фонду 16,7 млн. грн. для погашення кредиторської заборгованості за житло, придбане у 2008 році для громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Ці кошти Кабмін вирішив спрямувати на придбання 40 квартир для чорнобильців в м.Кагарлику.