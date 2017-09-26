Віце-прем’єр сподівається, що Канада надасть Україні автоматичну вогнепальну зброю

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе сподівається, що Канада надасть Україні автоматичну вогнепальну зброю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра, про це вона сказала на зустрічі з членами постійного комітету з питань національної оборони Палати громад парламенту Канади. На зустрічі йшлося про українсько-канадські відносини та перспективи розширення співпраці у сфері безпеки й оборони.

Климпуш-Цинцадзе наголосила на важливості оборонної угоди між Україною і Канадою, підписаної цього року, та висловила сподівання, що Україну найближчим часом включать до списку країн AFCCL, аби наша держава могла отримати канадську автоматичну вогнепальну зброю для захисту своїх кордонів.

Вона позитивно оцінила роботу канадських стратегічних радників високого рівня при Комітеті реформ Міністерства оборони України та Збройних сил, які допомагають «перетворити виклики на можливості».

Віце-прем`єр-міністр поінформувала делегацію про ситуацію на сході України, підкресливши постійне порушення проросійськими незаконними збройними формуваннями Мінських домовленостей, через які продовжують гинути військовослужбовці і цивільне населення.

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Климпуш-Цинцадзе зазначила, що Україна – один з головних донорів європейської безпеки, який допомагає захистити Європу від російського авторитарного режиму. Вона нагадала, що в червні цього року Верховна Рада законодавчо підтвердила прагнення України вступити до НАТО. Україна активно працює над досягненням високих стандартів Альянсу та розраховує на підтримку з боку союзників і партнерів в процесі євроатлантичної інтеграції.

Також Климпуш-Цинцадзе висловила подяку за підтримку української команди у цьогорічних змаганнях Invictus Games, які розпочалися в Торонто, а також за надання технічної допомоги та експертизи, зокрема, тренування українських військових.

Представники парламенту Канади підтвердили готовність і надалі підтримувати нашу державу в боротьбі за збереження територіальної цілісності і встановлення миру.

Під час зустрічі сторони також приділили увагу структурним реформам в Україні в різних галузях, зокрема, приватизації державного майна, питанням енергетичної безпеки, гендерній рівності, боротьбі з корупцією та судовій реформі.

Довідка УНІАН. Список AFCCL (Automatic Firearms Country Control List) — перелік країн, яким Канада може продавати автоматичну вогнепальну зброю. На даний час у списку 39 держав.