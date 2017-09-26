Нардеп розкритикувала звіт AI про нібито постачання Україною зброї до Південного Судану

Голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз вважає, що звіт Amnesty International про нібито постачання Україною зброї до Південного Судану дискредитує цю організацію.

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"Звіт організації Amnesty International про нібито постачання Україною зброї до Південного Судану є абсурдним та дискредитуючим у першу чергу цю організацію", - наголосила вона на своїй сторінці у Facebook.

Фріз наголосила, що з 2014 року весь експорт зброї України є прозорим.

"Після звинувачень на адресу держави у постачанні ракетних технологій КНДР та інших інсенуацій, за якими "стирчать вуха" Кремля, доповідь АІ наводить на думку щодо чергового вкиду, що має зовнішнє замовлення", - зазначила нардеп.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня, міжнародна правозахисна організація Amnesty International в Україні заявила про причетність України до незаконного постачання зброї до Південного Судану. У повідомленні йшлося, що новий звіт організації наводить докази причетності України до незаконного постачання зброї до Південного Судану, де її використовують для вбивств тисяч мирних жителів.

Як стверджують правозахисники, у 2014 році "Укрінмаш" підписав контракт з ОАЕ на поставку тисяч кулеметів, мінометів, РПГ і мільйонів боєприпасів до Південного Судану.

У свою чергу, державна фірма "Укрінмаш" спростувала твердження Міжнародної правозахисної організації Amnesty International про нібито постачання Україною зброї до Південного Судану.