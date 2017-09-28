Вибухи на складі боєприпасів під Вінницею: глава Генштабу відповів на звинувачення

Начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко заявляє, що звинуватити його в бездіяльності через пожежу та вибухи боєприпасів на арсеналі в Калинівці не вдасться. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Для тих, хто ще не зрозумів, - звинуватити мене, моїх підлеглих у бездіяльності не вдасться. Призначити крайніх не вийде. Для управління Збройними Силами вибудована чітка вертикаль з Верховним Головнокомандувачем на чолі. Тим часом Збройні Сили України з кожним днем міцнішають та загартовуються. Тільки єдність і стабільність в державі приведе до перемоги над ворогом", - написав він.

Муженко зазначив, що Збройні сили України є головним об'єктом атаки ворога, а завдання тих, хто хоче розхитати боєготовність армії, співпадають із завданням ворога.

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"Ворог нагадав, що йде війна. Головним об'єктом його атаки є Збройні сили як основна опора національної безпеки України. Одразу з'явилися ті, які прагнуть розхитати боєготовність та цілісність Збройних сил. Їхнє завдання співпадає з ворожим: а) переконати суспільство в тому, що командування ЗС нездатне адекватно реагувати на загрози; б) посіяти сумнів в спроможності ЗСУ захистити свій народ; в) збити довіру до армії. І на цьому фоні реалізувати свої політичні амбіції", - наголосив Муженко.

Як повідомляв УНІАН, пожежа та вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. За попередніми даними, постраждало двоє осіб.

За даними ДСНС, наразі ситуація нормалізована, відбуваються поодинокі вибухи, які не становлять загрози для місцевого населення.

Інформацію про пожежу та вибухи на військовому складі у Калинівці подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.113 Кримінального кодексу (диверсія).

Сьогодні головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що, за даними слідства, у день вибухів на складі боєприпасів в Калинівці на території Вінницької області не було диверсійних груп та безпілотних літальних апаратів.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що за ситуацію на арсеналі в Калинівці мають відповідати найвищі посадовці, включно з керівництвом Генштабу ЗСУ.