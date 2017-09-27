Вибухи на складі боєприпасів у Калинівці назвали диверсією

Військова прокуратура кваліфікувала пожежу та вибухи на складі з боєприпасами поблизу Калинівки Вінницької області як диверсію. Про це в коментарі УНІАН повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

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«Військова прокуратура Південного регіону внесла до ЄРДР кримінальне провадження за статтею 113 Кримінального кодексу – це диверсія. Наші співробітники будуть входити до складу слідчої групи, тривають оперативні та слідчі дії», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу Калинівки Вінницької області надійшла 26 вересня близько 22:00. Рятувальники евакуювали із зони ураження понад 30 тис. людей.