Латвія підтримала Україну у скандалі із мовною статтею закону про освіту

21:11, 29 вересня 2017
Політика
22 0

В Латвії розуміють Україну в забезпеченні передумов для вивчення державної мови в системі освіти.

Україна і Латвія підписали міжурядову Угоду у сфері освіти, науки, молоді і спорту / фото flickr.com/photos/bubbahop

Кроки України щодо забезпечення передумов для вивчення державної мови в системі освіти є зрозумілими, вважає міністр освіти і науки Латвії Карліс Шадурскіс.

Про це він заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, повідомляє прес-служба українського зовнішньополітичного відомства.

На прикладі досвіду Латвії він відзначив важливість створення передумов для учнівської молоді здобути необхідні знання державної мови і не бути дискримінованими на ринку праці своєї країни.

Читайте також Клімкін поїде до Угорщини на переговори щодо мовної статті закону про освіту

За словами Клімкіна, Україна зацікавлена у запозиченні латвійського досвіду щодо функціонування системи освіти з використанням мов національних меншин. Глава МЗС також ознайомив Шадурскіса з основними положеннями закону України «Про освіту».

Зазначається, що під час зустрічі сторони відзначили тісну співпрацю між Україною та Латвією в освітній сфері, зокрема, на міжуніверситетському рівні.

Міністри Клімкін і Шадурскіс підписали міжурядову Угоду у сфері освіти, науки, молоді і спорту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Міжнародний скандал із законом України про освіту
Теги: #закон про освіту в Україні#відносини України і Латвії