Луценко заявляє, що з рахунків "сім'ї" Януковича вже конфіскували 1,7 мільярдів доларів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що протягом останнього часу, коли набув чинності закон про спецконфіскацію коштів, вкрадених корупційними шляхами, з рахунків екс-президента-втікача Віктора Януковича та його «сім'ї» конфіскували 1,7 млрд доларів - 1,5 млрд доларів раніше і 200 млн доларів днями.

Про це Луценко повідомив в ефірі ТСН.Тиждень.

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«Повідомлю дві ключові цифри. Перше - за оцінкою наукової експертизи, офіційно проведеної Академією наук України, збитки, нанесені режимом Януковича Українській державі, сягають 40 млрд доларів…Тому 1,5 млрд доларів, які ми могли в порядку спеціальної конфіскації повернути до державного бюджету, є лише частиною із розграбованого організованим злочинним угрупуванням Януковича. Ці кошти повертаються згідно із законом, згідно із рішеннями суду і вони викликають питання лише у тих, хто раніше працював у відомствах Курченка та Клименка», - сказав Луценко.

Генпрокурор переконаний, що Януковичу не вдасться повернути ці гроші через європейські суди, адже діяли в рамках чинного законодавства, відповідно до рішень судів.