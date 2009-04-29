Яценюк знає багато засобів для покращення іміджу України

Лідер «Фронту змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що Україна матиме змогу покращити свій імідж у Європейському Союзі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, про це А.ЯЦЕНЮК заявив в інтерв’ю журналістам під час робочого візиту до Берліна.

«Я переконаний, що в нас буде можливість покращити імідж України у Європі. Засобів для цього є дуже багато: для початку нам потрібно показати свою політичну передбачуваність», – сказав він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, для України дуже важливо налагодити добрі відносини з країнами Євросоюзу, у тому числі з Німеччиною, “отримати друзів у так званій старій Європі, яка дуже впливова, з одного боку, а з іншого боку, може надати велику допомогу Україні у політичних та економічних аспектах”.

При цьому А.ЯЦЕНЮК нагадав, що Німеччина для України є стратегічним партнером, зокрема, в економічній сфері, про що свідчить і рівень інвестицій. «Фактично, Німеччина є одним із найбільших інвесторів української економіки. Вона експортує неймовірну кількість товарів до України – на суму близько 5 млрд. доларів”, - скавзав А.ЯЦЕНЮК, водночас зауваживши, що у двосторонній торгівлі Україна має негативне сальдо на користь Німеччини. Тому, за його словами, Німеччина зацікавлена в такому ринку як Україна. “Але тепер було б бажано, щоб Україна була зацікавлена у такому ринку як Німеччина”, – додав А.ЯЦЕНЮК.

Перебуваючи у Берліні, лідер «Фронту змін» також провів низку зустрічей з впливовими політиками та представниками уряду Німеччини, зокрема, з керівником Управління з питань зовнішньої політики, політики безпеки та розвитку Канцлера ФРН Кристофом ХОЙСГЕНОМ та лідером опозиції в Бундестазі, головою ВДП Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЄ.

Крім того, А.ЯЦЕНЮК виступив з доповіддю на засіданні круглого столу «Україна – від кризи до надійного партнерства», і ще планує зустрітися з екс-міністром закордонних справ ФРН Йошкою ФІШЕРОМ та з державним міністром МЗС Німеччини Гернотом ЕРЛЕРОМ.