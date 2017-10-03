Призов на військову службу в окупованому Криму: Україна висловила рішучий протест

Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації скасувати призов на військову службу в окупованому Криму.

Про це йдеться у заяві на сайті українського зовнішньополітичного відомства.

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"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест з приводу наміру Російської Федерації провести призов на військову службу на тимчасово окупованій території АР Крим і у м. Севастополь (Україна)", - заявляють українські дипломати.

У відомстві вкотре наголосили, що Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй у резолюції A/RES/71/205 від 19 грудня 2016 року «Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» підтвердила факт незаконної окупації Криму і Севастополя з боку РФ та закликала її виконати свої зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом, міжнародними механізмами захисту прав людини, іншими договірно-правовими інструментами, стороною яких вона є.

"Звертаємо увагу, що, згідно з міжнародним гуманітарним правом, державі-окупанту забороняється примушувати осіб, котрі перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах, так само, як і забороняється чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії", - заявили в МЗС.

Також нагадується, що у тематичній доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини «Ситуація з правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)», опублікованій 25 вересня 2017 року на виконання резолюції Генасамблеї ООН A/RES/71/205, зафіксовані факти переслідувань окупаційною російською владою жителів Криму за відмову служити у російській армії.

"Вимушені констатувати чергове грубе порушення Російською Федерацією своїх міжнародних зобов’язань", - йдеться у заяві.

«МЗС України вимагає від Російської Федерації скасувати призов на військову службу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь (Україна), забезпечити неухильне дотримання нею своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта, а також у повній мірі виконати Резолюції ГА ООН A/RES/68/262 від 27 березня 2014 року «Територіальна цілісність України» та A/RES/71/205 від 19 грудня 2016 року «Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)», - резюмували в МЗС.