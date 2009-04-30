КС оприлюднив рішення про виплату допомоги з безробіття

Конституційний Суд України сьогодні оприлюднив рішення за поданням Президента України, яким визнав неконституційною норму про виплату допомоги з безробіття із 91-го дня після звільнення особи за угодою сторін.

Як передає кореспондент УНІАН, КС виходив з того, що внаслідок змін, внесених до п. 9 ст. 1 та ч. 3 ст. 23 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», громадяни України, звільнені з останнього місця роботи за угодою сторін, втратили право на виплату допомоги з безробіття із 8-го дня після їх реєстрації в установленому порядку в державній службі зайнятості, а отже – і право на допомогу з безробіття, яке в них виникає на 91-й календарний день.

Між тим Конституція України не допускає при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян.

Тому КС вирішив визнати такими, що не відповідають Конституції, положення п. 9 ст. 1, ч.3 ст. 23 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Відтак ці положення закону втрачають чинність з дня ухвалення КС відповідного рішення. Рішення КС є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.