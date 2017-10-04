Порошенко зареєструє у Раді 2 законопроекти щодо Донбасу – нардеп
Другий законопроект стосуватиметься питань, пов'язаних з міжнародними відносинами.
Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник заявляє, що президент вноситиме до парламенту 2 законопроекти, які стосуються Донбасу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
Відповідаючи на питання щодо того, що президент начебто внесе до парламенту 2 законопроекти щодо Донбасу, а не лише той законопроект про його реінтеграцію, про який наразі йдеться, Вінник сказав: “Буде ще один законопроект, який буде в Комітеті закордонних справ”.
Цей другий законопроект, додав депутат, стосуватиметься “питань, пов'язаних з міжнародними відносинами”.
Читайте такожКомітет ВР з нацбезпеки сьогодні розгляне законопроект про реінтеграцію Донбасу
На уточнення, чи другий законопроект стосуватиметься продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу, парламентар заявив, що йдеться не про це.
“Я можу підтвердити, що буде внесено два (законопроекти — УНІАН). Один — з питань нацбезпеки, а інший — щодо наших міжнародних відносин. Але міжнародні відносини — точно не про продовження особливого статусу”, - підкреслив секретар комітету.
Як повідомляв УНІАН, раніше голова Комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко заявила, що президент має зареєструвати в парламенті законопроект про реінтеграцію Донбасу 4 жовтня, а розглядатися в сесійній залі він може вже в четвер, 5 жовтня.