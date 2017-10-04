Комітет Ради з нацбезпеки почне розглядати президентські законопроекти щодо Донбасу вже завтра зранку

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони розглядатиме президентські законопроекти щодо Донбасу завтра, 5 жовтня, о 9:30. Як передає кореспондент УНІАН, про це він на засіданні комітету сказав його голова Сергій Пашинський.

Читайте такожУкраїна не несе відповідальності за дії РФ на Донбасі - законопроект про реінтеграціюЗокрема, Пашинський поінформував, що сьогодні президент направив у парламент як невідкладні законопроект №7163 про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях. Голова комітету сказав, що до цього законопроекту групою народних депутатів було внесено альтернативний законопроект до президентського проекту. Також Пашинський сказав, що президент направив як невідкладний проект закону №7164 про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Пашинський хотів оголосити перерву на 15 хвилин і почати розгляд зазначених законопроектів. Проте, багато членів комітету виступили проти цього, тому що вони сказали, що не знайомі з текстами названих законопроектів.

"Є пропозиція перенести засідання комітету на завтра на ранок", - заявив Пашинський.

Ця пропозиція знайшла підтримку членів комітету.

Після цього, голова профільного комітету запропонував зібратися о 9:30.

"Шановні колеги, засідання комітету по питанню законопроектів президента буде призначено завтра о 9:30", - наголосив Пашинський.