НАБУ знову намагається через суд скасувати схему поставок обладнання "Укрзалізниці", в якій фігурує фірма Дубневичів

Національне антикорупційне бюро по другому колу намагається скасувати схему поставок обладнання на «Укрзалізницю», в якій фігурує скандально відома компанія «Корпорація КРТ», кінцевими бенефіціарами якої є впливові народні депутати від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Згідно Єдиного реєстру судових рішень, позов НАБУ зараз перебуває на розгляді Господарського суду Києва, який до 6 жовтня зобов'язав всі сторони надати необхідні документи та роз'яснення по суті спору.

У позові НАБУ зазначено, що схема закупівлі «Укрзалізницею» в кінці 2015 року різноманітного обладнання через підвідомче підприємство «"Коростенський завод залізобетонних шпал" є незаконною, проводилася з порушенням процедури закупівель, за значно завищеними цінами і в інтересах фірм, серед яких є і компанії, що належать братам Дубневичам.

Крім того, НАБУ надало суду інформацію, що детективи продовжують розслідувати відразу декількох кримінальних справ, в яких фігурують кілька високопоставлених чиновників «Укрзалізниці», які, зловживаючи своїм службовим становищем, підписали з належним залізниці підприємством «Коростенський завод залізобетонних шпал» договір в інтересах кількох комерційних підприємств, включаючи «Корпорація «КРТ».

В матеріалах справи також міститься інформація про те, що Господарський суд Києва в кінці березня цього року вже розглядав цей позов НАБУ і відхилив його. Аналогічне рішення прийняв і Київський апеляційний господарський суд у червні. Однак Вищий господарський суд до початку серпня скасував попередні рішення і відправив справу до суду першої інстанції на новий розгляд.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня минув термін розслідування детективами Національного антикорупційного бюро України кримінальної справи, порушеної проти високопоставлених чиновників «Укрзалізниці», які діяли в інтересах низки приватних компаній, включаючи скандально відому фірму «Корпорація «КРТ» братів Дубневичів.

На думку слідства, посадові особи «Укрзалізниці» витратили в інтересах третіх осіб грошові кошти ПАТ "Укрзалізниця" в сумі 152 млн. грн., з яких понад 26 млн. грн. безповоротно вибули з активів "Укрзалізниці", оскільки їх предметом була закупівля метизної продукції за цінами, які більше ніж на 30% вищі ринкових.

На початку квітня НАБУ провело обшук в офісах компаній, які належать братам Дубневичам, однак про результати обшуку нічого невідомо.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що на початку лютого обшук у працюючих в нафтогазовій сфері компаніях братів Дубневичів проводила СБУ. Тоді ж з'явилася інформація, що спецслужба розслідує зловживання фірм Дубневичів на суму 1 млрд. грн.

У червні Вищий адмінсуд прийняв до розгляду скаргу управління Державної фіскальної службі у Львівській області, яка домагається позапланової перевірки «Корпорації КРТ», підозрюючи компанію в неправильному формуванні податкового кредиту на величезну суму.

Однак інша судова колегія Вищого адмінсуду прийняла рішення, яким заборонила ДФС заарештовувати рахунки компанії Дубневичів.

Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстровано жодного них і членів сім'ї нерухомого майна.

Зокрема, брати Дубневичі виявилися лідерами серед українських політиків за кількістю задекларованих готівкових коштів. Богдан Дубневич задекларував $11,5 мільйонів, його дружина Тетяна має 137,1 мільйонів гривень. Ярослав Дубневич зберігає готівкою 8 мільйонів 230 тисяч доларів США, 2 млн 780 тисяч євро та 5 мільйонів гривень готівкових коштів.