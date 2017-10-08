Посол США в Росії назвав першим кроком до покращення відносин між країнами відновлення суверенітету України

Новий посол США в Росії Джон Хантсман вважає своєю основною метою покращення відносин між двома державами. Про це він заявив на формальній церемонії прийняття присяги в Солт-Лейк-Сіті. Офіційну присягу він склав 29 вересня у Вашингтоні, а в Солт-Лейк-Сіті приїхав, оскільки раніше був губернатором штату Юта. Про це повідомляє РБК з посиланням на місцеве видання KSL.

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Хантсман визнав, що відносини між Вашингтоном і Москвою зараз є «найскладнішими у світі». При цьому їх характеризує «низький рівень довіри».

Першим кроком до поліпшення відносин буде відновлення суверенітету України. «Це проблема не тільки для США, але і для Європи, Канади і для кожної розвиненої країни», — підкреслив Хантсман.

На думку дипломата, Росія і США повинні працювати разом, щоб залучити Північну Корею до переговорів. Пхеньян є міжнародною загрозою і загрозою для своїх сусідів, у тому числі Росії, заявив Хантсман, додавши, що КНДР протягом багатьох років порушувала норми міжнародного права.

Ще однією спільною метою Росії і США Хантсман назвав боротьбу з «Ісламською державою». При цьому, на його думку, і після поразки угруповання США і Росія повинні продовжити спільну роботу, «щоб знайти надійне політичне рішення для країни, яке буде засноване на територіальній цілісності сирійської держави і захистить інтереси всіх її громадян».

Описуючи проблеми, що стоять перед Росією і США, дипломат визнав відновлення відносин тривалим процесом. «Ми не повинні думати, що це буде просто або швидко. Але я вважаю, що якщо обидві сторони виявлять добру волю, ми зможемо подолати цю перешкоду почати спільну ефективну роботу з ключових питань», — заявив він.

За даними видання, Хантсман повинен повернутися до Росії зі США у вівторок, 10 жовтня.

До цього, 7 жовтня, Хантсман особисто зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Американський лідер побажав дипломату та його дружині удачі в роботі з відновлення російсько-американських відносин, коли вони приїдуть до Москви.

До свого призначення Хантсман очолював Атлантичну раду — дослідну організацію, яка займається зовнішньополітичними питаннями. Кар'єру дипломата він почав ще в 1983 році, коли став помічником першого радника президента США. Хантсман працював на посадах керівника дипмісій США в Сінгапурі та Китаї, посольство в Пекіні він очолював з 2009 по 2011 рік.