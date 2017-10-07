Трамп провів зустріч з новим послом США в РФ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів зустріч з новим послом США в Російській Федерації Джоном Ганстманом. Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

"Президент Дональд Трамп зустрівся з послом США в Росії Джоном Гантсманом-молодшим та його дружиною Мері Кей Ганстман, щоб побажати їм успіхів, коли вони повернуться до Москви, де представлятимуть Сполучені Штати та працюватимуть над покращенням відносин з Росією", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 19 липня Трамп запропонував кандидатуру колишнього губернатора штату Юта Гантсмана на посаду посла США в Росії.

57-річний Гантсман в 1992-1993 роках обіймав посаду посла США в Сінгапурі, в 2005-2009 роках був губернатором штату Юта, в 2009-2011 роках - послом США в Китаї. У 2011 році оголошував про намір брати участь у президентських виборах як кандидат від Республіканської партії, проте пізніше виступив на підтримку Мітта Ромні.

Гантсман вважається прихильником жорсткої лінії щодо Росії. Він очолював експертно-аналітичний центр Atlantic Council.

Посольстві США в Росії повідомили УНІАН, що новий посол Гантсман має намір працювати для відновлення довіри між Москвою і Вашингтоном і зміцнення двосторонніх відносин.

3 жовтня у Москві Гантсман вручив президенту РФ Володимиру Путіну вірчі грамоти.