Учасники "нормандського формату" і США не можуть змінити ситуацію на Донбасі - Кремль

У Кремлі заявили, що учасники "нормандського формату" і США не можуть змінити ситуацію на Донбасі. Про це сказав журналістам у Москві прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи на прохання кореспондента УНІАН результати зустрічі спецпредставника Держдепартаменту США по Україні Курта Волкера і помічника президента РФ В'ячеслава Суркова.

Читайте такожВолкер і Сурков обговорили у Белграді стан перемир'я на сході УкраїниНа питання, що має статися, щоб після таких переговорів були зміни "на землі", Пєсков відповів: "Зміни на землі не можуть бути забезпечені силами країн-учасниць "нормандського процесу " чи інших країн, зокрема, США".

За його словами, зміни "на землі можуть бути забезпечені лише учасниками цього конфлікту, якими є Київ і Донбас".

При цьому Пєсков додав, що на зустрічі в Белграді Сурков і Волкер "звірили годинники і обмінялися думками про ситуацію".

"Для зміни ситуації на землі необхідна чітка наявність політичної волі в плані виходу не на подальше нагнітання конфронтації, а на вирішення проблем мирними політичними засобами", - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, у столиці Сербії Белграді 7 жовтня відбулися переговори Волкера і Суркова про перемир'я на сході України.

Зустріч стала другою для Суркова і Волкера. Перша їхня зустріч пройшла в Мінську 21 серпня.