Президента ПАРЄ не обрали в другому турі, третій відбудеться завтра - депутат

Президента Парламентської асамблеї Ради Європи сьогодні не обрали і в другому турі, третій відбудеться завтра вранці. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив член Постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ, заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко.

«Оголошено результати другого туру голосування з виборів президента ПАРЄ. Загалом проголосував - 191. Зіпсовані бюлетені - 1 », - написав він.

Гончаренко додав, що Стелла Кіріакідес отримала 121 голос, а Еммануеліс Зінгеріс - 69.

«У результаті, жодний з претендентів не набрав необхідних 152 голоси. Завтра вранці відбудеться третій тур виборів, у якому той, хто набере бодай на один голос більше, той і стане президентом», - зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент ПАРЄ не був обраний у першому турі.

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За словами першого віце-спікера Верховної Ради України Ірини Геращенко, у голосуванні взяли участь 212 членів ПАРЄ, два бюлетені були визнані недійсними. 126 осіб проголосували за Стеллу Кіріакідіс, а 84 - за Зінгеріса.

Оскільки для обрання президентом ПАРЄ потрібно набрати 152 голоси, було оголошено другий тур.

«Пан Зінгеріс отримав більшість у групі ЄПП (йдеться про Європейську народнуї партію - УНІАН), але Кіріакідас відмовилася знімати свою кандидатуру, і тому мало не вперше в історії ПАРЄ відбувається вибір президента між двома кандидатами. Як правило - це формальне призначення після визначення кандидатури політичною групою, яка за квотою головує в ПАРЄ», - повідомила Геращенко.

Разом з тим, народний депутат України Леонід Ємець (фракція «Народний фронт») в Facebook написав, що на засіданні фракції Європейської народної партії було дві кандидатури: «Великий друг України і ворог Росії литовець Емануель Зінгеріс і представниця Кіпру, яка завжди займала нейтральну позицію, - пані Стелла Кіріакідес».

«Коли я говорю ворог Росії - це не перебільшення. Особистий друг Нємцова після його вбивства, пан Зінгеріс, провів не один івент з розслідування цього вбивства і основним замовником завжди звучав режим Путіна», - зазначив Ємець.

6 жовтня президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт написав заяву про відставку.

30 червня стало відомо, що в ПАРЄ голосуватимуть за відставку президента Педро Аграмунта на сесії 9-13 жовтня.

28 червня представники групи Європейської народної партії ухвалили рішення про виключення Аграмунта зі свого складу. Після виключення зі складу групи обов'язки президента ПАРЄ, згідно з регламентом, виконував віце-президент, народний депутат Верховної Ради України Георгій Логвинський.

2 червня Регламентний комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції про можливість імпічменту президента і віце-президента асамблеї.

28 квітня Бюро ПАРЄ більшістю голосів висловила недовіру Аграмунту і відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність на посаді президента ПАРЄ.

У березні Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ зажадали його відставки. Однак він відмовився подавати у відставку, а процедури відкликання президента в ПАРЄ не було.