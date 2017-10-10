Проект держбюджету-2018 удвічі зменшує фінансування політичних партій – експерти

Проект державного бюджету на 2018 рік передбачає, що представлені в Верховній Раді політичні партії отримають коштів удвічі менше, ніж передбачено законодавством щодо їхнього фінансування.

Читайте такожНАЗК наполягає на конфіскації у "ВО "Свобода" понад 2,3 мільйонів гривеньПро це повідомляє представництво Євросоюзу в Україні з посиланням на обговорення учасників круглого столу «Проблеми та перспективи реалізації реформи фінансування політичних партій», яке провів Центр політико-правових реформ (ЦППР).

Згідно з інформацією, у 2016–2017 роках ці партії отримали на 10% менше запланованих на їхнє фінансування коштів.

Експерт ЦППР Дмитро Калмиков під час засідання круглого столу відзначив, що деякі розроблені НАЗК акти, які вимагалися законом «Про політичні партії в Україні», містять суттєві недоліки.

«Одним із них НАЗК встановило обов’язок для партій подавати не лише щоквартальні фінансові звіти, а й консолідований фінансовий звіт за рік, що суперечить приписам закону», - сказав він.

Представники партій наголосили на негайній потребі запровадити електронну систему подання та оприлюднення щоквартальних фінансових звітів, оскільки паперова форма занадто обтяжлива для багатьох партій. Обсяги такого звіту можуть сягати кількох тисяч друкованих аркушів, що дуже незручно при їхньому поданні та вимагає значних матеріальних витрат.

Член правління ЦППР Олександр Банчук підкреслив, що «закон дозволяє робити величезні внески на користь партій, а встановлені обмеження щодо розмірів внесків жодним чином не стимулюють самі партії до пошуку нових, тобто реальних і законних, джерел фінансування».

Крім того, повідомляється, що фактично, у 2017 році фізична особа могла здійснити таких внесків на загальну суму до 1 280 000 грн, а юридична – до 2 560 000 грн. У 2018 році ці показники суттєво зростуть.

Крім того, учасники круглого столу обговорили проблему цільового використання державних коштів. НАЗК не визначає, які витрати на статутну діяльність є законними (цільовими), а які ‒ ні. Водночас за нецільове використання бюджетних коштів керівник та бухгалтер партії підлягають кримінальній відповідальності, що передбачає позбавлення волі до 6 років.