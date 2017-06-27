У "Самопомочі" конфісковано майже 132 тисячі гривень партійних внесків

У партії «Об’єднання «Самопоміч» конфісковано майже 132 тис. грн партійних внесків. Про це голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За словами Корчак, таке рішення прийняв Печерський райсуд Києва сьогодні, 27 червня, за матеріалами НАЗК.

Читайте такожНАЗК виявило порушення у фінансуванні партій "Самопоміч" та "Батьківщина"Корчак також повідомила, що постановою суду керівника Київської облорганізації «Самопомочі», народного депутата Ірину Сисоєнко визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 212-15 КУпАП (Порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії, порушення порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації або агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму – УНІАН).

«Відповідно до аналізу звіту Київської обласної політпартії «Об’єднання «Самопоміч» за IV квартал 2016 року, Департамент з питань запобігання політичній корупції виявив здійснення благодійних внесків на користь партії через касу даної організації. Дані внески були отримані від 10 фізичних осіб на загальну суму у 131 900 грн. Протягом трьох останніх місяців 2016 року вказані внески вносилися керівником обласної парторганізації на поточний рахунок партії. Отже, штраф у 1700 грн (100 неоподатковиних мінімумів доходів громадян) та конфіскація до державного бюджету суми внесків на підтримку партії у зазначеному вище розмірі», - написала вона.

Корчак також нагадала, що за схожими порушеннями вже є відповідні постанови судів про конфіскацію майна у партій «УКРОП», Прогресивної соціалістичної партії, Конгресу українських націоналістів.