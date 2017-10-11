Суд відмовився взяти під варту скандального екс-мера Запоріжжя Сіна

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя вчора обрав запобіжний захід колишньому міському голові Олександру Сіну у вигляді особистого зобов'язання.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі райсуду.

Судове засідання відбулося вчора, 10 жовтня. Прокуратура клопотала про арешт колишнього мера, проте суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання - Олександр Сін зобов'язаний прибувати на допити на першу вимогу слідчого, прокурора або суду.

Як уточнив УНІАН прес-секретар Орджонікідзевського суду Євген Рахманов, на судовому засіданні Сін був присутній особисто разом зі своїм захисником.

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Як повідомляв УНІАН, під час візиту до Запоріжжя генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що стосовно Сіна відкриті три кримінальні провадження. Його звинувачують в незаконному відчуженні землі (два епізоди) і хуліганстві (під час одного з мітингів Сін побився з активістом, який назвав його злодієм і бандитом). Також Луценко заявив, що екс-мер Запоріжжя ховається від слідчих і не приходить на допити, і закликав його негайно з'явитися до найближчого відділення поліції. В іншому разі, генпрокурор збирався оголосити колишнього чиновника в розшук.

Період перебування Олександра Сіна на посаді міського голови відзначився переважно розчаруванням в ньому жителів міста і зрощенням місцевої влади з криміналітетом (Євгеном Анісімовим), появі «смотрящих» і безладді на комунальних підприємствах. Також під час Революції гідності місцеві ЗМІ повідомляли про відправку мером "тітушок" на антимайдан до Києва. Окрім цього, міський голова Запоріжжя запам’ятався переходом з БЮТ до Партії регіонів.