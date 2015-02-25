Меру Запоріжжя вручили повідомлення про підозру

Про це в ефірі каналу "Громадське ТБ Запоріжжя" повідомив прокурор Запорізької області Олександр Шацький, повідомляють Подробности.

"Підлеглі мені доповіли, що на трасі під Дніпропетровськом слідчі зупинили автомобіль мера Сіна. Йому вручена повістка, яка зобов'язує його прибути до слідчого в понеділок", - заявив Шацький.

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Факт отримання повідомлення про підозру підтвердив і сам мер Запоріжжя. "Сьогодні вручили мені повідомлення про підозру і повістку на 4 березня. Між Запоріжжям та Дніпропетровськом на посту ДАІ мене зупинили і вручили підозру і повістку. Весь процес знімали три камери від правоохоронних органів", - повідомив Сін у facebook.

Сін зазначив, що його звинувачують у порушенні Порядку укладання контракту з керівником державного комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого Кабінетом Міністрів України і порушенні права головних лікарів.