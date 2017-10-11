Порошенко: перед обговоренням референдуму в Криму він має повернутись під суверенітет України

Президент України Петро Порошенко заявляє, що перед обговоренням можливості проведення будь-якого референдуму в Криму, півострів має повернутись під суверенітет України. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи сьогодні у Страсбурзі.

Відповідаючи на питання, чи є можливість провести референдум в Криму із трьома запитаннями: чи Крим хоче залишитися територією України, стати територією Росії, або стати незалежною новою країною, Порошенко заявив: «Я готовий на все, що буде відповідати українській Конституції. В нашій Конституції є окремі норми про проведення референдуму як місцевого, так і національного».

«Перед тим, як ми почнемо це обговорювати, Крим повинен повернутися під суверенітет України, а далі ми готові проводити будь-які переговори, будь-які демократичні процеси за нормами української чинної Конституції. Якщо Крим знаходитиметься під незаконною анексією РФ, а це відбувається з весни 2014 року, що підтверджено всіма міжнародними документами, то це буде неможливо, тому що територія знаходиться під окупацією», - додав президент.

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«Чи можете ви уявити проведення референдуму в окупованих Судетах в 1939 році? Зараз це теж саме. Неможливо провести референдум під дулами російських танків – це не референдум, це не має жодного відношення до демократії», - підкреслив глава держави.

Порошенко ще раз підкреслив, що Крим повинен бути повернутий Україні. «Ми не купуємо та не продаємо Крим. Тут не йдеться ні про гроші, ні про нафту, газ чи інше, це питання миру та свободи в Європі, це безпека в Європі та в усьому світі, тому що після незаконної анексії Криму Росія повністю зруйнувала систему, яка створилася після закінчення Другої світової війни», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, президент Чехії під час виступу в Страсбурзі на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи запропонував заплатити Україні й "узаконити" анексію Криму. У посольстві Чеської Республіки в Україні вказали, що Земан в ПАРЄ висловив особисту точку зору щодо анексії Криму і порадили звернутися щодо коментаря до офісу президента Чехії.