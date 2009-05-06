Партія Луценка у скандалі з міністром перевела стрілки на МЗС

Народний депутат, член “Народної самооборони” Юрій ГРИМЧАК вважає, що інцидент з міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ в аеропорту у Німеччині використають як спосіб тиску на міністра.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона”.

Ю.ГРИМЧАК переконаний, що таким чином опозиція намагається зруйнувати елементи довіри, які нині є між різними депутатськими фракціями і групами у парламентській коаліції, й надати нового витку політичний кризі у державі.

«Разом із тим, це ще й спосіб тиску на міністра внутрішніх справ, намагання відволікти його від реалізації тієї реформи системи правоохоронних органів, яку започаткував Юрій ЛУЦЕНКО, змусити його переключитися на пояснення суті прикрого інциденту, від якого не може бути застрахована жодна людина», - сказав Ю.ГРИМЧАК.

«Тому усі ці заклики до Ю.ЛУЦЕНКА з вимогою негайно піти у відставку я сприймаю як дешевий піар політиків, які насправді шукають перед виборцями виправдання своїй бездіяльності, а зовсім не переймаються іміджем української влади і держави загалом», - додав Ю. ГРИМЧАК.

За його словами, замість того, аби тиражувати заклики опозиціонерів до добровільного виходу у відставку міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, варто було б подивитися на те, які цілі переслідують ці «захисники» непорочності представників української влади.

«Нікому, окрім хіба що самого Ю.ЛУЦЕНКА та членів української делегації, достеменно невідомо про суть інциденту, який стався у аеропорту німецького міста Франкфурта», - зазначив депутат.

Він також вказав на те, що не було ніяких коментарів з даного приводу з боку Міністерства закордонних справ як установи, яка зобов‘язана відстоювати права українських громадян за кордоном.

За словами Ю.ГРИМЧАКА, «використовувати як неспростовний доказ публікацію у газеті, що давно користується репутацією «жовтої преси», це те ж саме, що черпати відомості з написів на парканах.

Як повідомляв УНІАН, “Німецька хвиля” з посиланням на газету “Bild” опублікувала інформацію про те, що Ю.ЛУЦЕНКО у понеділок провів півдня у відділку поліції аеропорту Франкфурта-на-Майні. Міністра у стані сильного алкогольного сп’яніння затримали після сутички з правоохоронцями. Як пише газета, Ю.ЛУЦЕНКА з його 19-річним сином Олександром через неадекватну поведінку не пропустили на борт літака, який вилітав до Сеула. Українці вчинили сварку із правоохоронцями, грубо лаялися, кидали у них своїми мобільними телефонами і билися, пише видання.

Поліції довелося викликати підкріплення і застосувати силу. Як повідомляє газета, особливо агресивно поводився син міністра, і на нього навіть вдягнули наручники. У відділку в ЛУЦЕНКА-молодшого зафіксували вміст алкоголю у три проміле. Міністру вдалося уникнути тесту на алкоголь, пред’явивши дипломатичний паспорт, пише видання.

Близько опівночі до відділку прибув заступник керівника поліції землі Гессен Ґюнтер ГЕФНЕР, пише “Bild”. У розмові з німецьким колегою, яка, за інформацією видання, тривала близько години, Ю.ЛУЦЕНКУ вдалося «зам’яти» інцидент і уникнути письмового звіту про подію.

У президії поліції Франкфурта-на-Майні «Німецькій хвилі» підтвердили, що інцидент з українським міністром у понеділок мав місце. Німецькі правоохоронці спростовують інформацію про те, що інцидент нібито було «зам’ято». «Це правопорушення зафіксоване у встановленому порядку і щодо нього буде здійснено усі процесуальні заходи», - повідомив речник франкфуртської поліції. «Усі факти, викладені у газеті “Bild” ми підтверджуємо, окрім інформації про кількість проміле у крові затриманого», - сказав речник, повідомляє “Німецька хвиля”.

Водночас у МВС заперечили інформацію про конфлікт за участю Ю.ЛУЦЕНКА.

Як повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 4 травня делегація МВС запізнилась у транзитній зоні аеропорту на літак німецької авіакомпанії «Люфтганза», представники якої відмовились брати на борт українську делегацію. Через непорозуміння члени делегації прийняли рішення летіти наступним літаком, але «ніяких наручників, ніякого нетверезого конфлікту, як стверджують окремі ЗМІ, не було».

Також у ДЗГ МВС зауважили, що через цей прикрий інцидент не було порушено порядок офіційних зустрічей у Сеулі, куди прямувала українська делегація.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з проханням у дводенний термін організувати розслідування інциденту за участю Ю.ЛУЦЕНКА в аеропорту Франкфурта-на-Майні та доручив першому заступнику міністра закордонних справ Володимиру ХАНДОГІЮ запросити офіційну інформацію з цього приводу у Посольства ФРН в Україні.