Українська делегація в ПАРЄ хоче, щоб РФ повернулась до Ради Європи лише після деокупації Криму і Донбасу

Українська делегація в Парламентській асамблеї ради Європи хоче, аби повернення делегації Російської Федерації до сесійної зали Ради Європи було можливим лише після деокупації Криму і Донбасу. Про це член делегації України в ПАРЄ Олексій Гончаренко сказав в ефірі телеканалу "112-Україна" під час включення із Страсбурга.

"Тільки що завершилися важливі дебати щодо саміту Ради Європи, через який, є такі побоювання, хочуть повернути російську делегацію з повним обсягом повноважень. Хочу повідомити, що українська делегація підготувала правки колективно, які я мав честь представляти, і одна з них дуже важлива - ми змогли провести, що все це може відбутись виключно на основі резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи", - сказав Гончаренко.

Читайте такожУ Страсбурзі підготували механізм для зняття санкцій з Росії - ЗМІ

При цьому він додав, що запропоновані правки повинні передбачати "необхідність деокупації Криму і Донбасу", і також звільнення політичних в'язнів та усі питання, які турбують Україну і українців.

Як повідомляв УНІАН, Росія відмовилася сплачувати членські внески в Раді Європи за 2017 рік до відновлення повноважень її делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи.

Головуючий на осінній сесії ПАРЄ в.о. президента асамблеї сер Роджер Гейл назвав безпрецедентним викликом відмову РФ сплачувати внески.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявляє, що фінансові лобісти використовують відмову Росії сплачувати внески в Раду Європи з метою змусити організацію піти на поступки РФ.