Людина Луценка у Німеччині каже, що скандалив не міністр, а авіакомпанія

Представник МВС України в Німеччині Сергій ДЯТЛОВ спростовує інформацію німецької газети "Більд" про нібито неадекватну поведінку міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА і членів делегації відомства в аеропорту Франкфурта при посадці в літак, що слідував у Сеул.

Про це він заявив в інтерв`ю УНІАН, коментуючи відповідну інформацію, поширену українськими та іноземними ЗМІ.

"Те, що написано, абсолютно не відповідає дійсності", - запевнив С.ДЯТЛОВ.

Він зазначив, що особисто брав участь у вирішенні непорозуміння, що виникло при посадці української делегації в літак авіакомпанії "Люфтганза".

"Там (в аеропорту - УНІАН) - величезний термінал, - розповів С.ДЯТЛОВ. - Наш, український літак (також авіакомпанії «Люфтганза») трішки затримався. Крім того, в цьому терміналі - ще два проміжні пункти контролю документів. Тому поки вони (члени делегації - УНІАН) їх проходили, пункт пропуску до літака вже закрили, хоча літак ще стояв на стоянці з приєднаним шлангом для заправки".

"У делегації троє людей, - продовжив представник МВС України, - Це – міністр, це – начальник апарату міністра МАКСИМЕЦЬ, начальник управління міжнародних зв`язків КАЛЮК. Плюс, міністр супроводжував свого сина, який не входив до складу делегації і, який нещодавно переніс операцію і летів виключно за кошти батька. Щойно вони підійшли для посадки на рейс, німецька сторона категорично відмовила в цьому. Всі можливості переконати не привели до успіху. Навіть незважаючи на повідомлення про те, що летить офіційна делегація, «Люфтганза» в грубій формі відмовила".

За словами С.ДЯТЛОВА, в цій ситуації у представників МВС України "звернутися до кого-небудь за допомогою, окрім як до поліцейських, можливості не було, оскільки був зірваний рейс і сам візит знаходився під загрозою зриву. Я теж зателефонував, щоб підійшли поліцейські. В результаті довгого вирішували з «Люфтганзою» питання, але знайшли компроміс, як летітимуть, хоча «Люфтганза» категорично відмовлялася від нього: відправити наступного дня тим же рейсом без додаткової оплати. Утім, після переговорів «Люфтганза» не узяла ні копійки, хоча зазвичай цього не робить: пасажир запізнився – отже, він не має права".

С.ДЯТЛОВ підкреслив, що всі четверо представників української сторони були тверезими. "Вони були тверезими, наручників ні на кого не надягали. Цього не було. Тобто, там не було ніяких телефонів, що «літали», тарілок і т. д. Нікуди їх не доставляли", - запевнив він.

Українське консульство також було поінформоване у зв`язку з тим, що сталося, і також допомогло у вирішенні проблеми, зокрема, з поселенням у готель до моменту вильоту наступного дня, повідомив С.ДЯТЛОВ.