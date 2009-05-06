Путін зателефонував Тимошенко

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін по телефону привітав свою українську колегу Юлію Тимошенко з Днем Перемоги, що наближається, і обговорив розвиток торговельно-економічної співпраці двох країн в рамках реалізації рішень, досягнутих під час нещодавнього засідання комітету з економічного співробітництва.

"В ході бесіди Путін і Тимошенко обговорили питання торговельно-економічної співпраці, зокрема в руслі реалізації рішень засідання комітету з економічного співробітництва російсько-української міждержавної комісії, пройшло нещодавно в Москві", - повідомили в прес-службі кабінету міністрів РФ.

Телефонна розмова відбулася за ініціативою російської сторони, повідомляють РІА новості.