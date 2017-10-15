Позиція Польщі щодо закону про освіту буде після консультацій освітніх відомств двох країн – Пєкло

Позиція польської сторони щодо українського закону про освіту буде після консультацій освітніх відомств України і Польщі. Як передає кореспондент УНІАН, про це посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло заявив журналістам під час відкриття муралу із зображенням Іоанна Павла II у Києві.

«Про мовний закон. Позиція у нас буде після консультацій між нашими міністерствами освіти. Ми ще не знаємо, яким буде процес і ми хочемо дізнатись, як українська сторона хоче все робити. Ми хочемо все обговорити», - сказав він.

Також, додав Пєкло, запланована консультація щодо закону про освіту з польською меншиною в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння ряду країн, зокрема Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, зокрема з Радою Європи.

28 вересня міністр закордонних справа Павло Клімкін направив ст. 7 закону «Про освіту» на розгляд Венеціанської комісії. Її висновок щодо закону буде готовий до грудня.

12 жовтня в Парламентській асамблеї Ради Європи ухвалили резолюцію з рекомендаціями Україні щодо закону про освіту в частині мов національних меншин.