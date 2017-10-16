Українські бойові катери випробували на практиці тактику "вовчої зграї"

"Москітний флот" і "вовча зграя" - цих слів тепер варто серйозно боятися ворогам України. На Чорному морі народжується нова тактика українського флоту. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

У море вперше разом виходять дві пари швидкісних бойових катерів, поки третя залишається на базі.

"Вовча зграя" означає, що ми можемо вшістьох кинутись на більший корабель противника", - говорить командир бронекатеру Олександр Регула.

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Уперше розгорнутим строєм українські катери атакуватимуть умовного агресора. Хоча насправді агресор геть не умовний. Це добре знає Юрій Федаш - командир легендарного тральщика "Черкаси", який у Криму боровся до останнього і не спустив український прапор. Він знає, як не повторити помилок минулого.

"Потрібна, на мій погляд, постійна присутність кораблів з ракетним озброєнням. Наш сусід комфортно себе почуває в північно-західній частині Чорного моря. Потрібно зменшувати ці комфортні умови", - каже керівник відділу управління з бойової підготовки Юрій Федаш.

Дамір та Олександр - ті самі курсанти-нахімовці, які в Севастополі відмовились ставати під прапор агресора. Щоправда, вони вже кілька місяців, як офіцери. Сьогодні, під час маневрів, командуватимуть бойовими кораблями. Призначати командирами випускників – політика керівництва ВМС. Головне, молодим офіцерам тепер є, чим командувати.

Заступник генерального директора ПрАТ "Кузня на Рибальському" Олександр Вишневецький каже, що катери виготовлятимуть ще: "Підписуємо контракт. Ще два буде, а, мабуть, три, і, навіть, чотири".

Власне кажучи, "Зграя" вже майже в зборі. Тактика "Вовчої зграї" - багато легких кораблів проти одного потужного - не є винаходом українських моряків. Проте, українці знають головне слабке місце будь-якого російського велетня, побудованого ще в Радянському Союзі.

"Одночасно він не в змозі вести багато цілей і, скажімо так, вести по них вогонь", - говорить командир бронекатеру Роман Мокряк.

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Саме такого агресивного росіянина восени 2016-го відігнали від узбережжя два бронекатери. А зараз, рік по тому, в морі вже чотири.

Москітний флот - це швидко, красиво і небезпечно. Коли "Вовча зграя" атакуватиме, російський корабель буде не в змозі одночасно тримати на мушці шість, п'ять або навіть чотири цілі. А це означає, що принаймні один з цих броньованих "вовченят" дістане противника. Так що, тепер побачимо, хто кого.

Катери один за одним розрізають хвилі. Здається, радіють морю, як живі істоти. І слухаються свого вожака. Вони строєм ідуть за лідером у кільватері. Та от командир головного катера дає команду, і судна розгортаються для атаки. Морський бій – як правило, блискавичний, але готуватися до нього треба ще на березі.

"Рано чи пізно, якщо ми визначилися, що Росія - це агресор, то бойові дії, на мою думку, перейдуть на морський театр. Це моя думка", - каже командир бронекатеру Дамір Аулін.

Насправді морські бої вже ведуться. Росіяни двічі відкривали вогонь просто в українській акваторії неподалік Одеси. Стріляли по водолазному судну та військовому літаку. Це сталося, коли українські військові намагалися наблизитися до захоплених окупантами так званих "вишок Бойка".

Газовидобувні платформи на українській території, на яких відкрито крадуть український газ на шельфі, лише за 100 кілометрів від Одеси. Уже понад три роки Україна не може повернути стратегічні газові платформи.

"Підійти до "вишок Бойка" та виконати певне коло завдань це реально", - каже командир першої бригади надводних кораблів Дмитро Глухов.

Що ж то за певне коло завдань? Можна лише здогадуватись, як Україна збирається повертати собі вкрадене стратегічне майно і український газ, який росіяни нахабно крадуть неподалік одеських берегів.

Катери справді можуть упритул підійти до вкрадених платформ непоміченими. Виявляється, радари радянського типу майже не бачать "Вовчу зграю". І навіть телеоператор ТСН зауважив: його камера перестає бачити катер уже за кілометр від об’єктива. Із вишок зграю кораблів-привидів точно не роздивитися. Коли побачать, буде пізно.

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"Поставлять завдання - зробимо! Жодних проблем", - зазначає командир МБАК Роман Мокряк.

Утім, лише кулеметами і гарматами Чорне море не повернути. Наступного року флоту обіцяють ударні ракетні катери. "Я обидвома руками за те, щоби тут стояла бригада ракетних катерів, це майбутнє", - говорить командир бригади Дмитро Глухов.

А наразі ця чудова шістка бойових катерів – перший і єдиний завершений військово-морський проект у незалежній Україні, - не дає ворогу почуватися господарем у Чорному морі. Маленький москітний флот може стати великим геополітичним фактором. Чим більше таких от кораблів в Одесі, тим менше буде спроб росіян розхитати стратегічне місто.