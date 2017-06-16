19 країн-членів Міжнародної морської організації засудили обстріл РФ українського літака над Чорним морем

19 делегацій країн-членів Міжнародної морської організації засудили дії РФ у зв’язку з обстрілом літака Військово-морських сил Збройних сил України Ан-26 над Чорним морем в лютому цього року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

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15 червня українська делегація виступила на засіданні Комітету з безпеки на морі Міжнародної морської організації (ІМО) із заявою про загрози безпеці навігації через заходження суден до закритих морських портів України в Автономній республіці Крим та Севастополі, які створюються незаконними діями Російської Федерації.

"Було висловлено рішучий протест у зв’язку з черговою збройною провокацією з боку РФ – обстрілом 1 лютого 2017 року транспортного літака Військово-морських сил Збройних сил України Ан-26 у районі Одеського газового родовища у виключній (морській) економічній зоні України", - наголосили дипломати.

"За результатами обговорення 19 делегацій країн-членів ІМО, серед яких Австралія, Велика Британія, ФРН, США та Франція, підтримали позицію української делегації та вкотре засудили анексію Криму", - заявили українські дипломати.

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Таким чином, спроби російської делегації під час засідання звинуватити ІМО через Україну у розгляді питань, які не належать до компетенції організації, не отримали підтримки з боку іноземних делегацій.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Степан Полторак 1 лютого доповів президенту України Петру Порошенку про те, що під час виконання тренувального польоту у виключній (морській) економічній зоні України в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Росією бурових вишок зі стрілецької зброї було обстріляно транспортний літак ВМС України Ан-26.

Крім того, за словами міністра, екіпаж виявив і зафіксував роботу радіолокаційної станції Російської Федерації в активному режимі, що зазвичай використовується для наведення ракет систем протиповітряної оборони.