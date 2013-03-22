Морський тральщик «Черкаси» готується до завдань у Чорному морі
03:21, 22 березня 2013Суспільство
663 0
Завершується підготовка морського тральщика «Черкаси» до участі у квітневій 2013 року активації оперативного з’єднання кораблів Чорноморської групи військово-морського співробітництва BLACKSEAFOR.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, 21 березня морський тральщик у морі провів низку залікових корабельних навчань, зокрема, у взаємодії з морським суховантовантажним транспортом допоміжного флоту «Горлівка» - з передачі вантажів на ходу, надання допомоги аварійному кораблю, а взаємодіючи з літаком морської авіаційної бригади – з відбиття ударів засобів повітряного нападу противника комплексним застосуванням засобів протиповітряної оборони корабля в ході виконання властивих завдань в умовах складної обстановки. Також корабель під командуванням капітана 3 рангу Юрія Федаша в рамках відпрацювання курсового завдання К-2 провів залікові корабельні навчання з протимінних дій, з ведення артилерійського бою одиночного корабля з кораблем противника, з протиповітряної оборони та інші заходи з фактичним виконанням бойових вправ.
Морський тральщик ”Черкаси”
22 березня морський тральщик «Черкаси» продовжить виконання завдань у Чорному морі.
На цю тему: Корвет українських ВМС місяць пробув у Чорному морі
Як повідомляв УНІАН, у поточному навчальному році морський тральщик «Черкаси» здійснив вже кілька виходів в море.
Ближчими днями на морському тральщику «Черкаси» працюватиме група офіцерів Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України з метою остаточної перевірки готовності корабля до участі в квітневій активації з’єднання BLACKSEAFOR, запланованої на 5 – 23 квітня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter