Порошенко відреагував на захоплення "вертолітного майданчика Януковича"

Президент України Петро Порошенко заявляє про неприйнятність захоплення активістами так званого «вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича» у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час спільної прес-конференції з президентом Мальти Марі-Луїз Колейро Прекою сьогодні в Києві.

«Прикладом стукання у відкриті двері є абсолютно неприйнятне захоплення вертолітного майданчика з вимогою повернути у державну власність, коли він вже рішенням прокуратури і є в державній власності і чекає рішення суду. Будь-які інші форми ведуть до «отаманщини» й хаосу і є абсолютно неприйнятними», - заяви він.

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Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня представники партій "Національний корпус", ВО "Свобода" і "Правий сектор" зайняли і вимагають націоналізувати так званий "вертолітний майданчик екс-президента Януковича» в Києві.

Крім того, націоналісти стверджують, що будівля, на якій розташований вертодром, продовжує приносити доходи людям з оточення Януковича, і висунули вимоги щодо націоналізації, оцінки всього комплексу тощо.

Сьогодні, 17 жовтня, прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган заявила, що так званий «вертолітний майданчик екс-президента Віктора Януковича» перебуває у власності держави.