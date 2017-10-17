Тисячі правоохоронців і перекритий центр: у Києві проходить мітинг за політичну реформу (подію завершено)

У Києві під Верховною Радою проходить акція протесту опозиції - соратників лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі, "Альтернативи", "Демальянсу", руху "Чесно", "Батьківщини", "Самопомочі" та інших.

Як відомо, організатори та учасники заходу вимагають від парламенту скасувати депутатську недоторканність, змінити виборче законодавство, а також створити антикорупційний суд.

У центрі Києва у зв'язку з акцією протесту посилено заходи безпеки та частково перекрито деякі вулиці, зокрема, вулицю Інститутську (Небесної Сотні). Правопорядок забезпечують 3,5 тис. правоохоронців.

УНІАН веде текстову трансляцію подій.