Через мітинг під Радою над Києвом цілий день "глушили" дрони - ЗМІ

Над Києвом протягом дня працює машина радіоелектронної боротьби, через неї виникають проблеми у людей, які займаються дронами, бо збивається сигнал і прилади не можуть летіти.

Цю інформацію підтвердив директор українського авторизованого магазину DJI Тарас Трояк, передає "Українська правда".

"Так, це правда", - розповів він.

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Трояк додав, що протягом дня було щонайменше 20 звернень від власників безпілотників.

ЗМІ припускають, що робота машини радіоелектронної боротьби може бути пов'язана з акціями під Верховною Радою. Водночас, за інформацією УП, кілька дронів все-таки літали упродовж дня над мітингом.

Як повідомляв УНІАН, учасники мітингу, які навпроти будівлі Верховної Ради на площі Конституції вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд та внести змін до виборчого законодавства, згортають партійні прапори.