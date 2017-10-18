Я буду проти тих, хто намагається руйнувати нашу країну зсередини: Гройсман про мітинги під Радою

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що вчора під Верховною Радою, крім людей, які хочуть змін, зібралися і ті, хто намагається під гарними гаслами приховати жагу до влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання уряду.

Прем'єр підкреслив, що підтримує ідею необхідності змін в державі, в тому числі щодо створення Антикорупційного суду та скасування недоторканності депутатів, і «це не швидкий процес».

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«Але разом з тим нам потрібно робити інші зміни: реформу освіти, охорони здоров'я, пенсійну реформу, розвивати національну економіку... Те, що відбулося вчора, має, напевно, теж дві складові. З одного боку, це ті люди, які прийшли висловити абсолютно своє глибоке переконання в необхідності змін, які готові важко працювати над цими змінами. А з іншого боку прийшли і ті, хто взагалі нічого не збирається робити. Вони намагаються гарними гаслами прикрити свою жагу до влади і боротьбу за владу. А з іншого боку, що є найгірше, намагаються цими гаслами дестабілізувати ситуацію в країні і ослабляти Україну в такий важкий для нас час», - сказав глава уряду.

При цьому Гройсман наголосив, що завжди підтримуватиме тих, «хто готовий важкою працею, а не гаслами робити реальну справу і приходити до реальних рішень».

«І буду проти тих, хто намагається руйнувати нашу країну зсередини», - зазначив прем'єр.

Гройсман також додав, що «зміни можна робити через діалог і якісні напрацювання, але суспільство повинно давати оцінку тим, хто може приносити шкоду державі».

Як повідомляв УНІАН, вчора під Верховною Радою розпочався мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін у виборче законодавство, а також створення Антикорупційного суду. Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» та ряд громадських організацій.

Пізніше під Радою відбулися зіткнення поліції і мітингувальників.

Учасники акції заявили про мають намір залишатися під будівлею ВР щонайменше до четверга, оскільки саме 19 жовтня очікують, що парламент розгляне їхні вимоги.

Крім того, мітингувальники збираються в середу ввечері прийти з акцією під Адміністрацію президента з аналогічними вимогами.