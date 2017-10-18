В БПП бояться, що метою Саакашвілі і його прихильників є захоплення влади в Україні будь-якою ціною

Прихильники лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі ставлять за мету захоплення влади в Україні будь-якою ціною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова фракції БПП Артур Герасимов сказав під час виступу з трибуни парламенту.

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“Я все більше впевнююся, що ані Саакашвілі, ані його прихильники не ставлять собі за мету добитися виконання тих вимог, які вони висунули”, - зазначив Герасимов.

“Їх справжня мета — це реальна масштабна дестабілізація в Україні для захоплення влади будь-якою ціною”, - підкреслив депутат.

Також він закликав мітингувальників припинити блокувати парламент, оскільки такі дії “є невірними”.