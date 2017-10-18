Парубій закликав організаторів мітингу біля ВР розблокувати під'їзди до парламенту

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закликав організаторів мітингу біля будівлі парламенту розблокувати під'їзди до парламенту та не нападати на депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття засідання парламенту.

Спікер наголосив на неприйнятності перешкоджання роботі парламенту та "нападів на народних депутатів України, на працівників Верховної Ради України, які вчора виходили з приміщення парламенту".

"Я зараз просто вимагаю у організаторів заходів, щоб був забезпечений вільний захід і вихід з Верховної Ради України і народних депутатів, і працівників", - наголосив Парубій і додав, що парламент не може і не має бути заблокований.

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Спікер зауважив, що сьогодні о 15.00 має зустріч з президентом Мальти. "Як має заїхати президент Мальти до Верховної Ради України?" - сказав він.

Так, Парубій закликав розблокувати заїзд та всі входи до парламенту.

Крім того, він додав, що "за таких умов нам буде надзвичайно складно в четвер зібрати достатню кількість депутатів для голосування і за медичну реформу, і за недоторканність".

"Кожен народний депутат має знати, що він може прийти на своє робоче місце і проголосувати... Ми повинні забезпечити кожному депутату таку можливість, інакше ми поставимо під ризик наш порядок денний", - підкреслив голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, для проведення медреформи ВР має ухвалити два проекти закону: про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (№6327) і проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів (№ 6604).

17 жовтня президент Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) (№7203). Законопроектом передбачено виключити зі статті 80 Конституції положення, згідно з яким народним депутатам гарантується недоторканність. Також пропонується виключити положення, відповідно до якого народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані. Законопроект, у разі ухвалення, набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Парубій не виключав розгляду у парламенті питання про скасування депутатської недоторканності в четвер, 19 жовтня.