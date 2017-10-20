Творця образу Тимошенко покликали до передвиборного штабу Собчак - ЗМІ

У передвиборний штаб Ксенії Собчак запросили російського політтехнолога Олексія Ситнікова. Про це повідомляє Дождь, посилаючись на два джерела.

За словами одного з них, Ситніков може очолити штаб Собчак. Він – доктор психологічних наук. У 1989 році Ситніков створив групу "Імідж-контакт", яка спеціалізувалася на психологічному, політичному й організаційному консалтингу.

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У 90-ті роки він брав участь у губернаторських виборах в Росії, брав участь у виборчій кампанії "Голосуй або програєш" Бориса Єльцина в 1996 році, виступав політичним консультантом під час парламентських виборів. Всього, за його словами, взяв участь у понад 410 кампаніях в десятках країн.

У 2004 році під час Помаранчевої революції в Україні Ситніков працював разом з Юлією Тимошенко. "Пізніше не без нашої участі Тимошенко стала прем'єр-міністром України", — розповідав він в інтерв'ю газеті Metro. За його словами, образ "суворої вчительки" й косу Тимошенко порекомендувала його команда.

Журналістам не вдалося отримати оперативні коментарі прес-секретаря передвиборного штабу Собчак і Ситнікова. Неможливо було додзвонитися і на мобільний телефон телеведучої.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 18 жовтня, Ксенія Собчак оголосила про намір взяти участь в президентських виборах 2018 року.