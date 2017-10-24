У вежі Трампа в Нью-Йорку вивісили плакат з вимогою звільнити Сенцова (фото)

У вежі Трампа (Trump Tower) в Нью-Йорку активістки Pussy Riot вивісили банер з вимогою звільнити з російської колонії українського режисера Олега Сенцова. Фото і відео на своїй сторінці в Facebook розмістила учасниця групи Марія Альохіна.

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За її словами, банер зі слоганом «Free Sentsov» («Свободу Сенцову») був зроблений із зшитих степлером простирадл. Всередині знаходилися листівки з вимогою звільнити українського режисера, які по мірі розгортання банера розлетілися по будівлі.

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Після акції поліція перекрила Trump Tower на півгодини.

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Як відомо, Сенцова затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. В серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Свою вину він не визнав.