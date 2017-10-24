У Святошинському райсуді почалось засідання щодо обрання запобіжного заходу Коханівському

У Святошинському районному суді Києва розпочалось засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу лідеру добровольчого руху ОУН Миколі Коханівському.

Про це повідомляється і ефірі телеканалу "112 Україна".

Зазначається, що засідання проводиться у сусідній з розгромленою залою судових засідань.

У залі перебуває Коханівський та його адвокати, журналісти та спецпризначенці.

Як повідомляв УНІАН, Коханівського правоохоронці затримали 21 жовтня у Києві біля станції метро «Академмістечко». Його дружина заявила, що це сталося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою (позивний «Рем»). Перший застосував травматичну зброю. Жінка розповіла, що коли вони поверталися з поминок їхнього побратима, їх біля метро наздогнав «Рем», який нібито погрожував Коханівському і провокував його. Тоді зчинилася бійка. Качмала почав утікати, а Коханівський наздогнав його, дістав травматичний пістолет і вистрелив. В результаті обох було доставлено до лікарні.

Читайте такожПрихильники Коханівського влаштували погром і забарикадувалися в приміщенні суду

Водночас в поліції особу опонента Коханівського не розкривають. За даними правоохоронців, на місці стрілянини в траві виявлено незареєстрований ПМР і стріляні гільзи калібру 9 мм.

23 жовтня Святошинський райсуд Києва розпочав засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Коханівському. Пізно ввечері суд вирішив перенести засідання на 24 жовтня на 9.00. Вночі прихильники Коханівського влаштували погром у приміщенні суду. Вони розгромили приміщення і звели барикади з меблів, щоб перешкодити вивезенню Коханівського в ІТТ. Його прихильники заявили, що відбили штурм силовиків. Сам Коханівський заявив, що активістів на розгром приміщення спровокували поліцейські.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нічних подій у суді за ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).