Яценюк зустрівся з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Єрусалимі

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк під час візиту до Єрусалима зустрівся з Прем'єр- міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу.

Як повідомив Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook, розмова була присвячена «одній головній темі - як зміцнити наші відносини, відносини між Україною та Ізраїлем».

«Це була цікава і корисна розмова. Ціную наш діалог», - написав лідер «Народного фронту».

В рамках візиту Арсенія Яценюка до Ізраїлю заплановані також його зустрічі зі керівництвом Кнесету, Міністром оборони Ізраїлю Авігдором Ліберманом, Міністром охорони навколишнього природного середовища і Міністром у справах Єрусалима та єврейської спадщини Держави Ізраїль Зєевом Елькіним та іншими високими представниками уряду і парламенту.

Після візиту до Ізраїлю Арсеній Яценюк прибуде до Кракова, де 27 жовтня запланований його виступ під час міжнародної конференції, присвяченої проблемам миру і безпеки у Європі. На запрошення Фонду Конрада Аденауера лідер «Народного фронту» візьме участь у дискусії «Майбутнє – як Європа подолає кризу?»