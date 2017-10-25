Казахська журналістка в Києві оголосила голодування через рішення суду заарештувати її
Влада Казахстану інкримінує журналістці статтю 177 Кримінального кодексу - тобто, шахрайство. Захист наполягає на тому, що Жанара вже була на батьківщині засуджена за цією статтею і повторне покарання буде незаконним.
Києво-Святошинський суд заарештував казахстанську журналістку Жанару Ахмет на 18 днів.
Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на адвоката журналістки Владислава Грищенка.
Таким чином журналістка повинна бути в СІЗО ще 15 днів, з урахуванням вже проведеного там часу.
Захист оскаржуватиме це рішення.
«Ми вважаємо, що суддя незаконно залучила до справи довідку про те, що Ахметовій відмовлено в наданні статусу біженця. Це була не завірена нотаріально ксерокопія. Як ця довідка могла потрапити в прокуратуру? Прокуратура не сторона в її міграційній справі. Ми подаватимемо апеляцію», — заявив Грищенко.
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Жанара Ахмет після рішення суду оголосила голодування.
Влада Казахстану інкримінує журналістці статтю 177 Кримінального кодексу — тобто, шахрайство. Захист наполягає на тому, що Жанара вже була на батьківщині засуджена за цією статтею і повторне покарання буде незаконним.
Тепер за процедурою протягом 18 днів влада Казахстану має надіслати запит про екстрадицію і українська сторона повинна буде ухвалити рішення.