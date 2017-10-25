Казахська журналістка в Києві оголосила голодування через рішення суду заарештувати її

Києво-Святошинський суд заарештував казахстанську журналістку Жанару Ахмет на 18 днів.

Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на адвоката журналістки Владислава Грищенка.

Таким чином журналістка повинна бути в СІЗО ще 15 днів, з урахуванням вже проведеного там часу.

Захист оскаржуватиме це рішення.

«Ми вважаємо, що суддя незаконно залучила до справи довідку про те, що Ахметовій відмовлено в наданні статусу біженця. Це була не завірена нотаріально ксерокопія. Як ця довідка могла потрапити в прокуратуру? Прокуратура не сторона в її міграційній справі. Ми подаватимемо апеляцію», — заявив Грищенко.

Читайте такожУ Києві затримали журналістку Жанару Ахмет, яка виїхала з Казахстану через переслідування – ЗМІ

Жанара Ахмет після рішення суду оголосила голодування.

Влада Казахстану інкримінує журналістці статтю 177 Кримінального кодексу — тобто, шахрайство. Захист наполягає на тому, що Жанара вже була на батьківщині засуджена за цією статтею і повторне покарання буде незаконним.

Тепер за процедурою протягом 18 днів влада Казахстану має надіслати запит про екстрадицію і українська сторона повинна буде ухвалити рішення.